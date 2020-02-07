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Burdur’da eğitime kar tatili

Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Burdur’da eğitime kar tatili

Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat Cuma (bugün) bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Altınyayla ilçemizin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerimizde ise taşıma yapılan okullarımıza gelen öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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