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  3. Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Bucak Ovası'nda küçük aile işletmelerince ortalama 7 dekarlık küçük alanlarda ekimi yapılan beyaz haşhaş, aynı familyadan gelen gelinciklerle güzel görüntü oluşturuyor.

Ovada, kıvrımlı patika yollarının kıyısındaki tarlalarda yetiştirilen beyaz haşhaş, kırmızı gelincik, mor çiçekler ve sarı papatyalar rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.

Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler

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