Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelinciklerden kartpostallık görüntüler Burdur'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.

A+ A-

Bucak Ovası'nda küçük aile işletmelerince ortalama 7 dekarlık küçük alanlarda ekimi yapılan beyaz haşhaş, aynı familyadan gelen gelinciklerle güzel görüntü oluşturuyor. Ovada, kıvrımlı patika yollarının kıyısındaki tarlalarda yetiştirilen beyaz haşhaş, kırmızı gelincik, mor çiçekler ve sarı papatyalar rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor. Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor. KAYNAK: ANADOLU AJANSI burdurbucak