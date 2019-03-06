Burdur'da el dikimi top ustası yetiştirilecek

BURDUR'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde(MAKÜ) el dikimi top ustası yetiştirmek amacıyla kurs açılıyor. 11 Mart'ta başlayacak olan ve 2 ay sürecek kursta 3 eğitmen, el dikimi top ustaları yetiştirecek. Projeyle birlikte yüzde 97 dışa bağımlı olan sektöre canlılık getirilmesi planlanıyor.

MAKÜ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında "El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi" protokol imza töreni gerçekleştirildi. MAKÜ Senato Salonu'ndaki imza törenine MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile usta öğretici Hüseyin Şentürk katıldı. MAKÜ'nün kent merkezindeki yerleşkesinde oluşturulan atölyede 3 eğitmen, 60 kursiyere 2 ay süreyle saraciye, deri kesim, deri baskı ve deri dikişi kursu verecek.

Rektör Adem Korkmaz, projenin, varlığını yitirme noktasına gelen, unutulmaya yüz tutmuş mesleğin yeniden canlandırılmasını sağlayarak, istihdamın artmasını amaçladığını söyledi. MAKÜ'nün, büyük oranda ithalat yönelimli sektörü canlandırak, Burdur'da büyümesi adına adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Korkmaz, "İstihdama katkı sunulması ve bu alandaki ithalatın azaltılarak, katma değerin ülkemizde kalması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin şehir merkezindeki yerleşkesinde yer alan eski rektörlük binasında kurmuş olduğumuz atölyede 11 Mart'ta kursumuz başlamış olacak. İlk etapta kursiyerlerimize işin nasıl yapıldığı gösterilecek. Bir ay sonunda günde bir top, iki ay sonunda günde iki top, üç ay sonunda da günde üç top üretebilecek, aşamaya getirmeyi amaçlıyoruz. Yapılacak bu çalışma uluslararası ekonomide büyük boyutları olan bir sektör olacak. Pakistan dünyanın top ihtiyacının yüzde 50'sini karşılamakta. Biz de bu üretimi gerçekleştirerek, ciddi oranlarda bir istihdamı hedeflemekteyiz. Türkiye'nin yüzde 97 oranında dışa bağımlı olduğu sektörü, yeniden diriltmek ve bu çalışma ile ülkenin bu anlamdaki ihtiyacının Burdur'dan karşılanmasına ön ayak olacağız" dedi.

'EL DİKİMİ TOPUN YAPIMI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRÜYOR'

Top dikim ustası Hüseyin Şentürk, 10 yaşında dayısının yanında mesleğe başladığını, 11 yaşında Bursa'da en iyi top diken ustalardan biri olarak gösterildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Umarım bu meslek Burdur'da istihdama yol açar. Mesleğin 130 yıllık bir geleneği var. Emek isteyen, sabır isteyen bir meslek. El dikimi topun yapımı yaklaşık üç saat sürüyor. Üç saatte 900 dikiş atılarak, bir top üretilebiliyor. Türkiye'de bu mesleği yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Mesleği kursiyerlerimize öğreterek, istihdama katkı sağlamış olacağım. Diktiğimiz topların şu ana kadar hiçbir dikişi sökülmedi."

'UCUZ MALİYETLİ TOPLAR SEKTÖRÜN GELİŞMESİNDE ENGEL'

Ucuz maliyetli topların, sektörün gelişmesine engel olduğunu kaydeden Şentürk, "Yan sanayi ya da ucuz maliyetli toplar bu sektörün gelişmesinde bir engel. Bu projeyle kaliteli ve dayanıklılığı uzun olan toplar üreteceğiz. Bu projede eğitime katılmak için kriter yok, yaş sınırı yok, dikişe eli yatkın, sabırlı, istekli kişilerin başvuru yapmasını istiyoruz. Bu mesleği büyütüp, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ramazan Erdim arasında protokol imzalandı.

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DHA