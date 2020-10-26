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  3. Burdur'da feci kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da feci kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu en küçüğü 2 yaşında olmak üzere, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Burdur'da feci kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

37 yaşındaki Bekir Yüzbaşıoğlu yönetimindeki 16 BA 911 plakalı kamyonet, otogar kavşağında, 68 yaşındaki Ali İhsan Enuğurlu idaresindeki 15 DN 560 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Zübide Özkaya (50), Yeliz (27), Belinay (2), Hüseyin Berke Tosun (6) ile Tuğba Yüzbaşıoğlu (24) yaralandı.

İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yeliz Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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