Burdur'da görenleri şaşkına uğratan olay: Binanın çatısında çırılçıplak yattı!

Görenlerin gözlerine inanamadığı olay saat 13.30 sıralarında Burdur'da Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde gerçekleşti.

Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında bir erkeğin çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklindeki ihbarların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKLANDI

Çatıdaki çıplak kişi gelen ekipleri görmesinin ardından saklanırken yakalandı. İsminin H.A. olduğu öğrenilen erkek, kıyafetleri giydirilmesinin ardından a sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanedeki işlemleri biten H.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.