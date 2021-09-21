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  3. Burdur'da hayvan yüklü TIR devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'da hayvan yüklü TIR devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın devrilmesiyle gerçekleşen kazada 31 yaşındaki Serdar Uygun ile 39 yaşındaki Muhammet Tanır hayatlarını kaybetti. Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit’in yaralandığı kazada, TIR’ın dorsesinde bulunan yaklaşık 260 küçükbaş hayvanın çoğunun öldüğü belirtildi.

Burdur'da hayvan yüklü TIR devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunun Ağlasun yakınlarında meydana gelen kaza saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsü belirlenemeyen küçükbaş hayvan yüklü 42 AFE 783 plakalı TIR şoför hakimiyetinden çıkarak yan yattı.

Olaydan yerine kazadan sonra çok sayıda kurtarma ekibi geldi. TIR’da bulunan Serdar Uygun ile Muhammet Tanır'ın hayatını kaybettikleri belirtildi.

Burdur'da hayvan yüklü TIR devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit’in ağır yaralı olduğu tespit edilerek ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR’ın dorse bölümünde bulunan yaklaşık 260 küçükbaş hayvanın çoğunun öldüğü belirtildi. Kazadan sonra TIR, çekici tarafından olay yerinden alındı.

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