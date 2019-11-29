Burdur’da kablo hırsızlığına 3 gözaltı

Burdur'da telefon kablolarının kesilerek çalınması ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Karaot köyünde ikamet eden A.Ö. ve O.Ö.'nün Köletaşı Mahallesi mevkiinden geçen telefon kablolarını keserek amcaları A.Ö.'nün evinin bahçesinde yaktıkları bilgisi üzerine harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö.'nün ev ve eklentileri ile şahıslara ait araçta arama yaptı. Aramada bahçede yanmış kablo parçaları ve bakırdan arındırılmış 100 metre çelik tel, araç içerisinde ise kablo kesmede kullanılan katlanabilir merdiven, falçata, inşaat eldiveni, demir kesme makinesi, keser, matkap, kerpeten, spor ayakkabı, demir makara, ip ve halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, amca A.Ö. ile A.Ö. ve O.Ö. gözaltına alındı. Amca A.Ö. ifadesinin alınması sonrası serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.Ö. ve O.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA