Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

BURDUR (İHA) – Burdur Karataş Gölü'nde kaçak avlanmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur Tefenni Ovası'nda bulunan Karataş Gölü'nde kaçak av yapan 3 şüpheli, Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında tutanak tutuldu.

Yapılan kontrolde avcılardan sadece birinin vizesini yaptırmadığı, diğerlerinin ise evraklarının tam olduğu ve silahlarının takozunun takılı olduğu tespit edildi. 3 avcıya da, "ava yasak saha ve istasyonlarda avlanmaktan', vizesi olmayan avcıya ise, "avcılık belgesi olmadan av yapmak" suçlarından idari yaptırım kararı düzenlendi.

Kaynak: İHA