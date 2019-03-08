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  3. Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

BURDUR (İHA) – Burdur Karataş Gölü'nde kaçak avlanmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

BURDUR (İHA) – Burdur Karataş Gölü'nde kaçak avlanmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur Tefenni Ovası'nda bulunan Karataş Gölü'nde kaçak av yapan 3 şüpheli, Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında tutanak tutuldu.

Yapılan kontrolde avcılardan sadece birinin vizesini yaptırmadığı, diğerlerinin ise evraklarının tam olduğu ve silahlarının takozunun takılı olduğu tespit edildi. 3 avcıya da, "ava yasak saha ve istasyonlarda avlanmaktan', vizesi olmayan avcıya ise, "avcılık belgesi olmadan av yapmak" suçlarından idari yaptırım kararı düzenlendi.

Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Burdur’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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