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Burdur'da karantina şoku! Bin nüfuslu köy karantinada

Burdur'da koronavirüs vakalarında yaşanan artıştan dolayı bin nüfuslu Susuz köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Köye ulaşım ekipler tarafından kontrol altına alınırken köy yollarına kepçeler ile kum döküldü.

Burdur'da karantina şoku! Bin nüfuslu köy karantinada

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış devam ederken Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. Bin nüfuslu köy karantina altınma alınırken köye ise görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldı. 

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü Korona virüs vakalarındaki artış sebebiyle karantina altına alındı. Köye giriş çıkışlar kapatılarak ikinci bir karara kadar vatandaşların dışarı ile teması kesildi. Sağlık personeli, kolluk kuvveti gibi görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatılması kararı ile köy yolları kepçeler ile kum dökülerek giriş çıkışlar kısıtlandı.

Burdur'da karantina şoku! Bin nüfuslu köy karantinada

Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde yürütülmesi devam edeceği bildirildi.
Burdur'da karantina şoku! Bin nüfuslu köy karantinada

Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, tedbirlere aykırı davranılması durumunda idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları uygulanacağı bildirildi.
Burdur'da karantina şoku! Bin nüfuslu köy karantinada

6 POZİTİF VAKA VAR

Susuz köy muhtarı Mehmet Dilek köyün 21 Ağustos 2020 Cuma bugün saat 14:00 itibariyle karantinaya alındığını belirterek, "Görevli arkadaşlar yolları bariyerler kapattı. Köyümüz de 6 tane pozitif vaka ve 11 tanede temas etmiş vatandaşımız var."dedi.

Okan Gül
Video Editörü


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