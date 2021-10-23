Burdur'da katliam gibi kaza! 1'i çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza, Yeşilova-Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında gerçekleşen korkunç kazada, Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) idaresindeki 20 H 3338 plakalı kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Yusuf Akın'ın (58) yönetimindeki15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı. Hızını alamayan kamyon, daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp'ın (54) kullandığı 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı.

KATLİAM GİBİ SONUÇ

Kazanın ardından çevrede bulunan sakinlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrol sonucu, otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş (49), kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yağmur Baş yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram Baş’ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya sebep veren kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.