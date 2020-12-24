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Burdur'da kazada yaralanan Rümeysa'dan acı haber geldi!

Burdur'un Bucak ilçesinde bir araç ve bir motosikletin karıştığı kazada yaralanan 18 yaşındaki Rümeysa Dolaz, bir hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'da kazada yaralanan Rümeysa'dan acı haber geldi!

Bucak Devlet Hastanesinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Rumeysa'dan geriye sevenlerinin sosyal medyadaki üzüntü dolu dua ve paylaşımları kaldı.

Acılı annenin ise bir hafta önce yazdığı "Annem duy sesimi, bütün sevenlerin seni bekliyor kuzum, Allah seni bize bağışlasın yavrum içim yandı, kavruldu annem" sözleri yürekleri burktu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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