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  3. Burdur'da otizmli çocuk kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Burdur'da otizmli çocuk kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Burdur'da otizmli çocuk kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler katılıyor, kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Yaklaşık 300 kişiyle yürütülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

Burdur'da otizmli çocuk kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Burdur'da otizmli çocuk kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

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