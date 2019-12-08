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  3. Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

HASTANEDE KURTARILAMADI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

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