Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

HASTANEDE KURTARILAMADI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA