Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

BURDUR'un Tefenni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tefenni- Çavdır yolu kavşağında meydana geldi. Sercan A.'nın (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Okan Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serpil Y. ve Canan A. (29) ile Elif Öykü A. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılardan Okan ve Serpil Y., sağlık görevlilerince ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sercan, Canan ve Elif Öykü A. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan A., buradaki müdahalesinin ardından Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA