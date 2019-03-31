Burdur'da seçmenler sandık başında

BURDUR'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarında oy vermeye başladı. Kentte kurulan 752 sandıkta 199 bin 90 seçmen belediye başkanları, il genel meclisi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. 1 seyyar sandıkta 21 seçmenin de oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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DHA