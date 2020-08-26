Düzce'de fındıklık alev alev yandı26 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?TFF'den Süper Lig açıklamasıGigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyorBir sağlık çalışanı daha kovid-19'a yenik düştüAnnesini darp edip altınlarını çalan genç tutuklandıÖdem nasıl atılır?Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklamasıMersin Büyükşehir Belediyesinde grev!Kovid-19'u öldüren madde bulundu!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğretmen ile aynı okulda seminere katılan tüm öğretmenler evlerinde karantinaya alındı. Okul ise geçici süreliğine kapatıldı.

Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakalar hem velileri hem öğretmenleri tedirgin etmeye devam ediyor. Bu süreçte yeni eğitim öğretim yılının 21 Eylül'de başlatacaklarını açıklayan MEB'e bir çok velinin tepkisi devam ederken, okulların açılmasına az bir süre kala eğitim seminerine katılan bir öğretmene koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. 

KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ismi açıklanmayan bir öğretmenin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Olay üzerine öğretmen ve okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

OKUL TEDBİR AMACIYLA BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı. 

Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Bakan Selçuk: Veli ve öğrenciler HES kodu ile denetlenecekBakan Selçuk: Veli ve öğrenciler HES kodu ile denetlenecek

31 AĞUSTOS'TA UZAKTAN, 21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak okulların kapılarını 21 Eylül'de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade etmişti. Selçuk,'' Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Okullarda veli, öğrenci ve okul görevlileri HES koduyla denetlenecek. '' açıklamasında bulunmuştu.

Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT