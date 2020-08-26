Burdur'da seminere katılan öğretmende koronavirüs çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakalar hem velileri hem öğretmenleri tedirgin etmeye devam ediyor. Bu süreçte yeni eğitim öğretim yılının 21 Eylül'de başlatacaklarını açıklayan MEB'e bir çok velinin tepkisi devam ederken, okulların açılmasına az bir süre kala eğitim seminerine katılan bir öğretmene koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.

KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ismi açıklanmayan bir öğretmenin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Olay üzerine öğretmen ve okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

OKUL TEDBİR AMACIYLA BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

Bakan Selçuk: Veli ve öğrenciler HES kodu ile denetlenecek

31 AĞUSTOS'TA UZAKTAN, 21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak okulların kapılarını 21 Eylül'de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade etmişti. Selçuk,'' Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Okullarda veli, öğrenci ve okul görevlileri HES koduyla denetlenecek. '' açıklamasında bulunmuştu.