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Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü.

Karamanlı ilçesi Manca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, köy camisinin minaresinde zarara neden oldu. Cami minaresinin aleminin bulunduğu külah kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak minarede asılı kaldı. Şiddetli rüzgar, bir taziye çadırını da yerinden söküp uçurdu. Uçan taziye çadırı, telefon tellerine takıldı. Manca Köy Muhtarı Ahmet Özeren ve köylüler, tellere takılan çadırı kendi imkanları indirdi. Zarar gören minare için muhtarlık tarafından tadilat çalışması yaptırılacağı öğrenildi.

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Kaynak: İHA




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