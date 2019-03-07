Burdur’da trafik polisleri kaza yaptı: 4 yaralı

Burdur'da göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur şehir merkezinden Tefenni istikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağına geldiğinde Tefenni istikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Ö. yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada trafik polislerinin ilk yardımına adliyede çalışan arkadaşları koştu. Kazada 2 Bölge Trafik ekip memuru ile hususi araç şoförü Ömer Ö. ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk etti.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kaza yerine gelerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA