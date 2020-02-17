Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli N.Ş. ve O.A'nın ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, eş zamanlı operasyonla N.Ş. ve O.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden N.Ş'nin uyuşturucu satın aldığı Y.Y. de Denizli'de yakalanarak Burdur'a getirildi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan N.Ş. ve O.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Kaynak: AA