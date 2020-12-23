Burdur'da vahşet görüntüleri! Koyunu köpeğe boğdurup sosyal medyada yayınladı
Burdur Yarıköy’de bir çoban bir koyunu köpeğe boğdurularak eziyet etti. O anları videoya çekip sosyal medyadan yayınlayan çoban için harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı, şahsı bulup 947 lira idari ceza uyguladı. Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan ise konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu.
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23 Aralık 2020 Çarşamba 13:46
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