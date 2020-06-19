Burgaristan'dan korkutan açıklama! Ülkede yeni bir salgın patlak verdi

Dünya ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken Bulgaristan'da yeni bir salgın patlak verdi.

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'ndan (OIE), yapılan açıklamada ülkede bulaşıcılığı çok yüksek H5N8 kuş gribinin tespit edildiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE YALNIZCA 3 SAAT UZAKLIKTA

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE), H5N8 virüsünün salgın halini aldığını duyurdu.

OIE, Asenovgrad kasabasında 68 kuşun öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada H5N8 kuş gribinin başlamasıyla birlikte bölgede 79 bin hayvanın telef edildiğine de değinildi.

Salgının başladığı bölge, Türkiye’ye yalnızca 3 saat mesafede.

Bulgar makamlar son aylarda benzer vakaların yaşandığını duyurdu.

Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Asenovgrad’a motorlu taşıt ile ulaşım yaklaşık 3 saat sürüyor.