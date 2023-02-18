Burgui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burgui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burgui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burgui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burgui 29 Ekim 1993 tarihinde Burguillos del Cerro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Franco Alviz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burgui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burgui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Burgui'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burgui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/burgui

http://www.instagram.com/jfburgui21/

Burgui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burgui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Burgui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burgui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CD Diocesano

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

3 Temmuz 2015 yılında Espanyol

30 Haziran 2016 yılında Real

6 Temmuz 2016 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2017 yılında Real

11 Temmuz 2017 yılında Alavés

13 Şubat 2020 yılında Real Zaragoza

17 Ağu 2020 yılında Alavés

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında HNK Sibenik

Burgui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burgui şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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