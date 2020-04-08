Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrine alınırken yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

Erzincan Müftüsü değişti. 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede üst düzey kadrolara atama kararnameleri yer aldı. Kararnameye göre Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınırken, yerine Burhan Çakır atandı.

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da olduğu 8 kamu kurumunun üst düzey kadrolarına atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararına göre; Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınarak yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

Burhan Çakır kimdir?

10.08.1971 yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde doğdu. 1982 yılında ilkokulu kendi köyünde, 1989 yılında Akşehir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. İlk görevine 1989 yılında İmam Hatip olarak Bolu Eğitim Merkezinde başladı, daha sonra Konya'nın Karatay ilçesi Fakihdede Camiinde devam etti. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılının Mayıs ayında açılan İhtisas Kursu Sınavını kazandı ve Konya Selçuk Eğitim Merkezine Kursiyer olarak kayıt yaptıran Burhan Çakır 2000 yılında buradan başarıyla mezun olarak Muğla Milas İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. Akabinde girdiği Müftülük sınavlarında elde ettiği başarı sonucu Vaizlik görevine başlamadan 2000 yılında Erzincan İliç İlçe Müftülüğüne atandı ve 4 yıllık hizmetin ardından 2004 yılında Osmaniye Toprakkale İlçe Müftüsü olarak görevine devam etti.

2011-2015 yılında da Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğünden sonra 04.02.2015 Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğüne atandı. 16 Ocak 2020 tarihinde Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü olarak atandı.

8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Burhan Çakır, Arapça ve Almanca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA