Geçtiğimiz sene koronavirüsle mücadelesine devam edemeyip hayatını kaybeden üç dönem Ak Parti milletvekilliği görevi üstlenen Prof. Dr. Burhan Kuzu, bugün Twitter Türkiye'de gündem konusu oldu. Kuzu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar " Burhan Kuzu kimdir? Kaç yaşında, nereli? | Burhan Kuzu neden gündem oldu? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BURHAN KUZU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burhan Kuzu 1 Ocak 1955 yılında Şıhlı'da dünyaya geldi. 30 yılı aşkın süredir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi görevini üstlenen Kuzu, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu isimleri arasında yer alır. TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde AKP İstanbul milletvekili görevi yapmış olup, 23., 24. dönemlerde mecliste Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişinde önemli rolü bulunur.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olmasıyla beraber siyasi hayata adım atmıştır. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı olarak görev almıştır.

Yalnızca iki partinin mecliste olabildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi fakat partisi içinde gerçekleşen üç dönem kuralına denk geldiği için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday gösterilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

Son olarak Kasım 2020'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

BURHAN KUZU NEDEN GÜNDEM OLDU?

Burhan Kuzu'nun twitter'da gündem olmasının nedeni, Sedat Peker'in yeni açıklamalarında yer almasıyla ilişkindir. Detaylara twitter'dan ulaşabilirsiniz.