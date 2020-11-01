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Ak Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti!

Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Kuzu'nun yaklaşık iki haftadır korona virüs tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Ak Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti!

Burhan Kuzu öldü mü? Önceki dönemlerde Ak Parti İstanbul Milletvekilli olarak görev yapan Burhan Kuzu'nun ölüm haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir çok kişi Burhan Kuzu öldü mü? Burhan Kuzu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularını araştırmaya başladı.

BURHAN KUZU ÖLDÜ MÜ? 

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ak Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Kuzu'nun vefatını Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem sosyal medya hesabından duyurdu.

 

 

 

 

ACI HABERİ OĞLU DOĞRULADI

Burhan Kuzu'nun oğlu Süleyman Kuzu yaklaşık iki haftadır korona virüsü tedavisi gören TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun vefat ettiğini doğruladı.

Süleyman Kuzu, “Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz” dedi.

 

Burhan Kuzu öldü mü? Burhan Kuzu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Rıza Bey ve Zahide Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kuzu, akademik çalışmalarda bulundu ve 1998 yılında profesörlük unvanı aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer aldı. Meslekî alanda yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmektedir.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olamamıştır.

 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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