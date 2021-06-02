Burhan Şeşen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BURHAN ŞEŞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Grup Gündoğarken'in solisti olan Burhan Şeşen kendisi gibi sanatçı İlhan Şeşen kuzenidir. Grup Gündoğarken, İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982 yılında kuruldu. 1983 yılında Levent Kırca Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kadıncıklar" adlı müzikli oyunun müziklerini yaparak ve sahnede icra ederek profesyonel müzik hayatına başladı.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Grup Gündoğarken’in üyesi Burhan Şeşen, 10 yıl önce tanıştığı, bir süredir aşk yaşadığı Kuzguncuk Sanat’ın kurucusu Gizem Duman ile 2018 kasım tarihinde evlendi. Burhan Şeşen, 2008 Aralık tarihinde oğlu Serhan Şeşen'i yanlış tedavi sonucu kaybetmişti.

NE OLDU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bu haftaki grup toplantısında sanatçı Burhan Şeşen'e söz verdi.

Şeşen, açıklamasında, "100 binlerce sektör çalışanı ve bakmak zorunda olduğumuz ailelerimizle resmen yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi. Şeşen, salgında çalışamayan müzisyenler için meslek örgütleri aracılığıyla düzenleme yapılmasını talep etti.

Şeşen, açıklamasında şunları ifade etti:

"Ey bu ülkeyi yönetenler, bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğine hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir ağıta bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz, bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız, dağ başını duman almış marşını da mı okumadınız; müzisyenler gerçekten özel insanlar. Ben hâlâ bu yaşında bir şarkıyla dünyayı güzelleştirebileceğime inanıyorum. Çok ütopik ama bizler de sizler gibi her şeyi barış yoluyla, uzlaşmayla demokrasi sınırları içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Gençler yeni bir akım başlattılar, bu sözlerle konuşmamı noktalayacağım, gözünü yumma müziğe sahip çık, gözünü yumma sahneye sahip çık."