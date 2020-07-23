Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün'ün Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndaki üyeler tarafından seçilmesinin ardından Burhan Üstün, Burhan Üstün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim oldu? başlığıyla internette sorgulanmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik.

BURHAN ÜSTÜN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

10/1/1956 tarihinde Polatlı’da doğmuştur. Ankara Keçiören Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Eceabat’ta yedek subay olarak yapmıştır.

İngilizce bilen Burhan Üstün evlidir.

İŞ HAYATI

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Burhan Üstün; sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

16/3/2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Üstün, 14. Hukuk Dairesinde görev yapmakta iken 30/3/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/4/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 14/4/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni başkanı belirlemek için toplandı. Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 12 oyla başkanlığa seçildi.