Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (2)
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu...
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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DHA
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