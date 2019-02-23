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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (2)

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu...

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (2)

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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DHA

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