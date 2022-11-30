Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı

Burhaniye Belediyesi, 40 yıllık hasrete son verdi. Burhaniye Belediyesi, yaptığı imar uygulamasıyla bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıtmaya başladı.

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Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı

Burhaniye Belediyesi, 40 yıllık hasrete son verdi. Burhaniye Belediyesi, yaptığı imar uygulamasıyla bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıtmaya başladı.

Burhaniye Belediyesi, Ören yolunda fakülte binasından başlayarak, Ayaklı mevkiine kadar olan alanda imar uygulamasını tamamladı. Ören ve Memiş mahallelerini kapsayan ve yaklaşık 450 hak sahibinden oluşan ortalama 500 dönümlük alanda yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık bin 500 tapu hak sahiplerine kazandırıldı.

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BÖLGENİN GELİŞİMİ İÇİN BU UYGULAMA ÖNEMLİ

İlk tapular Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından sahiplerine verildi. Belediye meclis salonunda düzenlenen programla tapuları sahiplerine takdim eden Başkan Deveciler, törende yaptığı konuşmada, bölgenin gelişimi için bu uygulamanın önemli olduğunu söyleyerek, "85 yılından bu zamana kadar bölgede yapılan ilk imar planına imza attık. Burada yaşayan vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndeydi. Yaklaşık 2 yıldır bu planlar üzerinde çalışıyoruz ve nihayete ulaştık. 40 yıllık süre içinde bu imar uygulamasına ömrü yetmeyen abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz oldu. Keşke onlarda bu mutlu günde yanımızda olsaydı, onlarda görseydi. Ama çocukları ve torunları görecek ve onların hatıralarını yaşatacaklar." dedi.

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BÖLGEMİZDE 132 BİN CİVARINDA KONUT ALANI ÇIKACAK

Başkan Deveciler konuşmasının devamında " İmar planı yapılan bölgemizde 132 bin civarında konut alanı çıkacak. 52 bin 700 m2 yeşil alana ayrıldı, bu alanımızı Ayaklı'nın yeşil alanıyla birlikte bir yere toplayarak toplamda 64 bin m2 kent parkı oluşturduk. Bu yeşil alanımıza körfezde bir ilk olacak şekilde içerisinde; düğün salonları, hayvanat bahçesi, kay kay, basketbol, tenis ve halı sahaların yer aldığı, at çiftliği ve yürüyüş yollarının bulunduğu bir yaşam alanı oluşturacağız. Ayrıca Belediye hizmet alanı içerisinde kalacak yerlere de cami, sosyal tesisler, üniversitenin yanında kız yurdu, gençlik merkezi, düğün salonu, yaşlılar evi, kültür merkezi yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Deveciler, yaptığı açıklamalardan sonra ilk tapuları hak sahiplerine vererek, hepsine hayırlı olmasını diledi. Başkan Deveciler son olarak, Bölgede yaşayan tapu hak sahiplerinin Belediye Plan ve Proje Müdürlüğüne gelerek tapularını alabileceklerini söyledi.

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