Burhaniye’de Alzheimer Gündüz Yaşam Evi açıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik oluşturduğu gündüz yaşam evine başvurular başladı. 5 yılda birçok projeyi hayata geçiren Burhaniye Belediyesi, alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında Ahmet Akın Kültür Merkezinde oluşturulan yeni sosyal tesiste, Alzheimer hastalarının günlük yaşama katılmaları sağlanacak. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'de yaşayan Alzheimer Hastalarının gündüz yaşam evinden faydalanmaları için Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurmalarının yeterli olduğunu söyledi. Başvuruların başladığını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Belediyemiz bünyesinde çalışan hemşirelerimizin eğitimleri tamamlandı. Sosyal tesisimizdeki alt yapının tamamlanması için de az bir süre kaldı. Hastalarımızın "Gündüz Yaşam Evinden" faydalanmaları için başvurularını almaya başladık

Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği yaşam evinde öncelikle, alzheimer hastalarının günlük yaşamlarında olabildiğince birilerine bağımsız olmalarını sağlayacak aktiviteler ve sağlık çalışmaları yapılacak. En önemlisi ise yapılan aktiviteler sayesinde hastalığın seyrinin yavaşlatılması sağlanacak. Bunun yanı sıra ülzheimer hastalarına bakım veren kişilere bir nebze nefes aldırılarak, omuzlarındaki yükleri biraz olsun hafifletilecek. Ayrıca, alzheimer hastalarına psikososyal ve fiziksel destek verilerek spor yapmaları sağlanacak. Ailelerimiz bu konuda çekinmesin ve endişe etmesinler. Bu uygulamayı yürüten benzer yerlerde araştırmalarımızı ve incelemelerimizi yaptık. Alzheimer hastaları için oldukça faydalı olduğu gibi hastaların bakımını yapan kişiler için de gerekli bir yer. Gündüz Yaşam Evinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler" dedi.

Kaynak: İHA