Burhaniye’de berberler doktorlar gibi siperlikli maske taktı

Burhaniye ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi müşteri kabul etmeye başlayan berberler, sperlikli maske ve eldiven kullanarak doktorlar gibi oldu. Tıraş sırasında hijyen kurallarına titizlikle uyulurken, vatandaşlar da uygulamadan memnun görünüyor.

Burhaniye'de berber ve kuaförler müşteri kabulüne başlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kıyafetleri de ilgi çekti. Eldiven ve siperlikli maske takan berberler randevu ile müşteri kabul ediyor. Dükkanını açmanın mutluğunu yaşayan Berber Hasan Özavcı, "İki aydır kapalı olan dükkanlarımızı hayırlısı ile bu gün açtık. Sıkıntıda olan müşterilerimize randevu şeklinde hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah, Allah, bu vatanı bu insanları bu beladan kısa zamanda kurtarır. En hijyenik şekilde müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Allah, işimizi rast getirsin. Allah, herkese, sağlık, sıhhat dolu günler nasip etsin" dedi. Uygulamadan memnun olduğunu anlatan İdris Altay da, "Yaklaşık iki aydır Covid 19 salgın hastalığı nedeniyle kapalı olan berberlerimiz nihayet açıldı. Hijyenik bir şekilde işlerine devam ediyorlar. Ben de tıraşımı oldum. Gönlüm rahat. Tedbirler alınmış vaziyette. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA