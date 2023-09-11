Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde belediyenin düzenlediği briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde belediyenin düzenlediği briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya çevre il ve ilçelerden katılan sporculardan dereceye girenlere törenle kupa ve madalyaları verildi.

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen briç turnuvası 3 gün devam etti. Çevre il ve ilçelerden kadınların da yer aldığı 300 sporcu heyecan yaşadı. Dereceye giren sporcuların ödülleri Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ve diğer katılımcılar tarafından verildi. Tarhal, briç severleri Burhaniye'ye beklediklerini söyledi. Briçin zeka sporu olduğunu anlatan milli sporcu Özlem Kandolu, "Tıp Fakültesi 4.sınıftan beri briçle ilgileniyorum ve o yaştan beri milli takımlarda yer alıyorum. Briç zeka sporu. Hafızayı çok güçlendiren, konstrasyon yeteneğini artıran, entelektüel bir oyun. Ben önümüzdeki yılların sporu olarak görüyorum. Şu an çok değer verilmiyor. Fakat akıl sporları içerisinde en önde gelen sporlardan biri" dedi.

İzmir Foça'dan katılan Gülgün Görün de, "Ben 23 senedir briç oynuyorum. Ve çok mutluyum bu oyunu oynadığım için. Ortaklarımıza çok da teşekkür ediyorum" dedi.

Seher Orman ise, " Ben özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza tavsiye ediyorum. Özellikle genç sporcularımızı bekliyorum. Katılımlarını bekliyorum ve bizler Foça Briç kulübü olarak gençler için elimizden geldiğince her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz. Federasyonumuzda aynı şekilde. O yüzden haydi gençler ve kadınlar briçe diyorum" diye konuştu.

Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal da, "İlk günkü ikilimize 60 kişi katıldı. İkinci gün düzenlediğimiz büyük ikilimizde 170 sporcu vardı. Üçüncü günde 17 takım katıldı. Maçları ile bunu başarılı bir şekilde tamamladık. Türkiye'nin değişik yerlerinden sporcularımız geldiler. Turnuva ortamımız çok güzel. Burhaniye Belediyesinin sağladığı çok güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Başarılı turnuva oldu. Bundan sonra, bunları daha da büyük etkinlikler şeklinde düzenlemek istiyoruz. Bütün briç severleri Burhaniye'de yaptığımız etkinliklere her zaman için bekliyoruz. Görmek istiyoruz" dedi.

Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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