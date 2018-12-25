Burhaniye’de çeklerle karşılandılar

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretler kapsamında büyük bir coşku ile çiçeklerle karşılandı.

Yılmaz'ın Burhaniye'de ki ziyaretlerine AK Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey ile İl Başkanı Ahmet Sağlam da eşlik etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Belediye Başkan Aday Adayları Cemal Akkılınç, İsmail Çancı ve Hadiye Erok ile kalabalık bir topluluk tarafından çiçeklerle karşılanan konuklar yoğun ilgiden memnun oldu.

AK Parti İlçe Binasında, ilçe yöneticileri ile buluşan heyet, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve yanındaki heyet ile birlikte Burhaniye Ticaret Odasını ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ticaret ddası ziyaretinde Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Meclis Başkanı Hasan Varol, ticaret odası yöneticileri Coşkun Sever, Mesut Ağacık, Levent Kökten ve Tolga Pabuçcuoğlu, Burhaniye ile ilgili projeler konusunda küçük bir sunum yaptı. İkramların ardından Burhaniye Belediyesi'ne geçen heyet, burada da Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın Burhaniye ile ilgili sunumunun ardından Balıkesir'e hareket etti.

Kaynak: İHA