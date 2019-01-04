Burhaniye’de cenaze evinde çıkan baca yangını iki evi kül etti

Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesi Sakarya caddesinde, dün Ayvalıkta hayatını kaybeden Ali Olgaç'a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangını bir anda evi sararken, bitişindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik uğraşı sonucunda söndürülürken her iki evde kullanılamaz hale geldi.

Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi 77 numaralı evde oturan 88 yaşındaki Ali Olgaç misafirliğe gittiği Ayvalık'ta hayatını kaybetti. Olgaç'a ait evde taziye için gelen komşuların olduğu sırada tek katlı evin bacası tutuştu. Evdekiler dışarı çıkarken, çatıya sıçrayan yangın kısa sürede evi sardı. Yangın, bitişikte bulunan Ramazan Çakıra ait eve de sıçradı. Yatalak olan Çakır komşularının yardımı ile dışarı çıkarılırken, yangına Burhaniye İtfaiyesi müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alınırken, her iki ev de oturulamaz hale geldi.

Kaynak: İHA