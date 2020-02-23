Burhaniye'de çocuk gündüz bakımevinin temeli atıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli atıldı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çocuk bakımevinin özellikle kadınlar için önemli olduğunu ifade etti.

Amaçlarının tek maaşlı ve asgari ücretle geçinen ailelere destek vermek olduğunu belirten Deveciler, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımız, güvenli bir ortamda eğitim alırken yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı da bulacak. Yıl sonuna kadar ilçede 4 adet çocuk gündüz bakımevini yapacağız." dedi.

Burhaniye Belediyesi Çocuk Bakım Evinin bağışçısı Nur Çakıroğlu Albak ise projeyi babasına atfettiğini belirterek, eğitimin temelinin bu bakım evlerinde şekillendiğini, bu tür oluşumların her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bağışçı Nur Çakıroğulu Albak ve eşi Özcan Albak'ın bastıkları butonla ilk harç bakımevinin temeline döküldü.

Bahçelievler Mahallesinde, bin 550 metrekare alan üzerine kurulacak ve 5 derslikli sınıftan oluşacak gündüz çocuk bakımevi, yaşları 3 ila 5 arasında değişen ortalama 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: AA