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Burhaniye’de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Burhaniye’de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla Öğretmenler Mahallesi plajından denize açılan Hüseyin Selman, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayınca itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekibi, Selman'ın botuna ulaşırken, şahıs sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.

Burhaniye’de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Burhaniye’de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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