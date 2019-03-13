Burhaniye’de Drama Kursları yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Belediye Kent Tiyatrosu işbirliği ile düzenlenen Drama Kursu ilgi gördü. 4 grupta düzenlenen kursun öğretmenliklerini Kent Tiyatrosu Yönetmeni Uğur Mamuk ile Tiyatrocu Çağrı Duran yaparken, kurslara yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde, haftanın 3 günü düzenlenen kurslar, 8-12,13-18,18-40 yaş ve Üniversiteliler gruplarında yapılıyor. Ahmet Akın Kültür Merkezini dolduran tiyatro sever öğrenciler, hazırlanan oyunlarda rol alacaklar. Çok sayıda kurs açtıklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, okullarda açılan kurslara yüzlerce öğrencinin katıldığını söyledi. Kurs öğretmeni Çağrı Duran da, kursa katılan öğrencilerin çok ilgili olduklarını anlattı ve oyunlarda görev alacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA