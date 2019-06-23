Burhaniye’de ev yangını BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu.Öğretmenler Mahallesi Osman Öksüz Caddesi'nde, iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri,...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu. Öğretmenler Mahallesi Osman Öksüz Caddesi'nde, iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA



