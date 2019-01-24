Burhaniye’de festival coşkusu başlıyor

Burhaniye ilçesinde, 15.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor. 25-26-27 Ocak tarihlerinde kutlanacak olan festival Cuma günü saat 12.00 de kortej yürüyüşü ile başlarken, Pazar günü de deve güreşi yapılacak.

Burhaniye Belediyesinin düzenlediği 15.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cuma günü, Belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşü Cumhuriyet meydanına kadar devam edecek. Saat 14.30'da da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde Zeytinyağlı Yemek Yarışması düzenlenecek. Akşamda, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri olacak. Cumartesi günü de saat 14.00 de Reha Yurdakul Merkezinde Dr.Ümit Aktaş'ın konuşmacı olarak katılacağı Sağlık Mucizesi Zeytinyağı konulu panel yapılacak. Akşam ise Yıldız Tozu adlı tiyatro yer alacak Festivalin son günü olan Pazar günü de Deve Güreşi düzenlenecek. Festivalin renkli geçmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmadığını anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, herkesi festivale beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA