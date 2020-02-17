Burhaniye’de gündüz bakımevinin temeli atılıyor

Burhaniye ilçesinde, önce eğitim vizyonuyla başlatılan yatırımlardan biri daha Burhaniyelilerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan gündüz bakımevinin temeli düzenlenecek törenle atılıyor.

Burhaniye Belediyesinin girişimleri ve bağışçı Nur Çakıroğlu Albak'ın maddi destekleriyle yapılacak Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Bakımevi'nin temeli 21 Şubat'ta düzenlenecek törenle atılacak. Bahçelievler Mahallesi'nde, 1550 metrekare alan üzerine kurulacak olan gündüz çocuk bakımevi 5 derslikli sınıftan oluşacak. Ortalama 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan bakımevi 3 ve 5 yaş arası çocuklara eğitim verecek. Tesislerin, içerisinde idari birimler, yemekhane, oyun odaları, güvenlik bulunacak bakımevi teknolojik donanımlara da sahip olacak. Yerden ısıtma sistemiyle donatılacak bakımevinin geniş bahçe ve bahçe içerisinde de oyun grupları olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hizmet verecek olan gündüz bakım evi, özellikle tek maaşlı ailelere destek olacak. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyeciliğin en temel yapı taşlarından olan projelerin başında eğitim yatırımları geldiğini ifade ederek, "Burhaniye'de bir ilk olacak gündüz bakımevi projesiyle vatandaşlarımıza önemli bir yatırımı kazandırıyoruz. Gündüz bakımevimiz tek maaşlı ailelere destek olacak. Annelerimiz bu projeyle çocuklarını güvenle bakımevine bırakarak, çalışıp aile birliğine katkı sağlayacak. Çocuklarımız en önemli temel eğitimleri bu yuvalarımızda alacak ve sosyalleşme imkanı bulacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA