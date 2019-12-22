Burhaniye’de hazırlanan atkı ve bereler Çorumlu çocuklara ulaştı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kursiyerler ve öğretmenlerin hazırladıkları atkı ve bereler Çorumlu çocuklara ulaştı. Atkı ve berelerin çocukları sevindirdiğini anlatan HEM Müdürü Bülent Dükancı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde "çocuklar üşümesin" sloganı ile geçtiğimiz yıl başlatılan kampanya, bu yılda devam ederken, hazırlanan 120 adet atkı ve bere Çorum Mecitözü Hisarkavak İlkokulundaki öğrencilere gönderildi. Kargoya verilen atkı ve bereler Çorum'daki öğrencilere ulaştı. Öğrenciler ise, büyük mutluluk yaşadı. Hisarkavak İlkokulu öğrencilerinin fotoğraflarının kendilerine ulaştığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, "Öğrencilerin mutlulukları fotoğraflara da yansımış. Çocukların mutluluğu tüm Halk Eğitim ailesinin mutluluğudur. Başta Adeviye hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA