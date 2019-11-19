Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürlüğü KOAH hastalığına dikkat çekti

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, KOAH hastalığı konusunda uyardı.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen imzasıyla yapılan açıklamada şunlara yer verildi. "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), yaygınlığı giderek artmakta olan kronik hava yolu hastalığıdır. Erken tanı ile hastalığın önlenmesi mümkün olup morbidite azaltılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün katılımıyla oluşturulmuş olan "Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu" (Global Initiation for Chronic Obstructive Lung Diseases-GOLD) tarafından her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşamba günü organize edilen "Dünya KOAH Günü etkinlikleri 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olup Dünya KOAH günü için bu yıl ki sloganımız "KOAH'ı tanıyın. Hayat Sizden Uzaklaşmasın" olarak belirlenmiştir.

Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olan KOAH, zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır.

Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de %5.5" inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. Ölüm nedenidir ve bu ölümlerin %61.5'i KOAH nedeniyledir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir."

Kaynak: İHA