Burhaniye’de internet bağımlığı konferansı

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, çocukların internet bağımlığından korumanın yolunun aile bağlarının güçlendirmekten geçtiği belirtildi.

Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki konferansı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Belediye Sağlık Müdürü Murat Bektaş ile öğrenci velileri izledi.

Balıkesir Sağlık Müdürlüğünden konuşmacı olarak katılan Psikolog Ayşen Sırakaya, internet bağımlılığının nedenleri ve korunma yollarını anlattı. Anne ve babaların çocuklarına örnek olmalarını isteyen Sırakaya, çocukların ekran başında denetimsiz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Sigara ve alkol bağımlılığına da değinen Sırakaya, "Aileler çocukları ile ortak vakit geçirmeli. Günümüzde internet bağımlılığı çok önemli hale gelmiştir. İnternet kullanımı için zaman sınırlaması olmalı. İnternetten kurulan arkadaşlıklar bazen çocuklar için çok tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Çocukların kimlerle iletişim kurduklarını takip edilmeli. Çocuklarla anne baba arasındaki güven ilişkisi bozulmamalı. Teknoloji bağımlılığından korunmak için aile bağları güçlü olmalı. Bu konuda anne babalar örnek olmalı. Elinde telefonu düşürmeyen anne baba çocuğuna iyi bir örnek olamaz. Çocukları spor ve sanata yönlendirmeliyiz. Bağımlılık yapan şeylerle ilgili doğru bilgilendirmeler yapılmalı. Bir başkasına yapma dediğimiz şeyi biz kendimiz de yapmamalıyız. Çocuğumuzun en güvendiği kişi biz olmalıyız. Sosyal medya ayarlarınızı iyi yapın. Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Tanımadığımız kişileri arkadaş listesine eklemeyiniz. Sigara ve alkol bağımlılığını da göz ardı etmeyin. Tepkileriniz hep ölçülü olsun. Çocukların ilgilerine saygı duyun. Çocuğunuzu ekran başında denetimsiz bırakmayın. Bilgisayar ve tablet kullanımını ödül olarak kullanmayın" dedi. Psikolog Ayşen Sırakaya'ya teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, internet bağımlılığı ile ilgili konferansların ilçede devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA