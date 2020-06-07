Burhaniye’de işyerlerine normalleşme denetimi

Burhaniye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine devam etmelerine izin verilen işyerleri hizmet vermeye başlarken, denetimler de arttırıldı.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, kontrollü sosyal hayatla normale dönüş kapsamında yeniden hizmete açılan iş yerlerine, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderilen genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli kamu personelleri, Burhaniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası gibi meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çok sayıda ekip denetimlere başladı. Bu kapsamda ekipler, ilçe de faaliyet gösteren; 23 adet berber/kuaför/güzellik merkezi, 3 adet ticari taksi ve taksi durağı, 1 adet pazar yeri, 16 adet şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 35 adet cami/açık alan, 9 adet lokanta/restoran/kafe, 8 adet kahvehane/kıraathane, 8 adet sahil bantları/park/piknik alanı, 4 adet konaklama tesisi ve 1 adet spor merkezini denetleyerek tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde inceledi. Denetimlerde, hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığı dikkate alınarak, iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığına, sosyal mesafe ve maske, eldiven takma kuralına uyulup uyulmadığına ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığına bakıldı. Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapılarak Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri çalışanlarına yeni normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler ile ilgili gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Denetimlerin aksamadan devam edeceğini ifade eden Kaymakam Hüseyin Öner, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı ile birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü bir şekilde yeni normal hayata geçişe başladık. Bu plan çerçevesinde oluşturduğumuz denetim ekipleri ilçemizde bulunan çok sayıda iş yerinde Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetledi. Toplum sağlığını korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızı hijyen kaidelerine uymaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA