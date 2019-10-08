Burhaniye’de Kaymakam Öner, Alman öğrencileri kabul etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Celal Toraman Anadolu Lisesi ve Alman Hürth Albert-Schweitzer Gymnasium Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı kapsamında ilçeye gelen konuk öğrencileri kabul etti. 7 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan konukların kaymakam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ve proje koordinatörü Cüneyt Şenkul ile Burhaniyeli öğrenciler de katıldı.

Konuk öğrencileri toplantı salonunun kapısında karşılayan Kaymakam Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alman öğrencilerin Burhaniye ziyaretini çok önemsediğini anlatan Öner, öğrenciler ve öğretmenleri ile uzun uzun sohbet etti. Konuk öğrencilerin Burhaniyeli ailelerin evlerinde konuk olduklarını öğrenen Kaymakam Öner, "Öğrenciler Türk kültürünü öğrenecekler. Bu tür ziyaretler çok önemli. Almanların bizim kültürümüzü öğrenmesi de çok önemli. Umarım Burhaniye'mizden memnun ayrılırlar. Bu öğrencilere ilçemizin güzel köşelerini gezdirin. Ziyaretten çok memnun oldum. Kendilerini her zaman bekliyoruz." dedi. Projeye Sanat Köprüsü adını verdiklerini anlatan öğretmen Cüneyt Şenkul da, Geçtiğimiz Mayıs ayında biz Almanya'ya gittik. Şimdi ise onlar bizim konuğumuz oldu. Konuklarımızı Körfezimizi gezdiriyoruz. Bir hafta ilçemizde kalacaklar. Seneye gene gelecekler" dedi

Kaynak: İHA