Burhaniye’de Kurtuluş Günü kutlandı

Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı törenlerle kutlandı. İlk tören Cumhuriyet Meydanında yapılırken, halk oyunları gösterileri düzenlendi ve türküler söylendi.

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine ait konuşmayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaparken, törenin sonunda bir takım açılışlar yapıldı. Törende halk oyunları gösterileri yapılırken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri de spor gösterileri yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konuklara teşekkür etti. Deveciler, "Kurtuluş gününde tüm hemşerilerimi yaygıyla selamlıyorum. Bu topraklara hiçbir zaman düşman ayağının basamayacağını dünyaya ilan ettiğimiz günün 101. yılını kutluyoruz. Kurtuluş savaşında tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, bağımsızlığı adına şanlı bir direnç göstermiştir. Kurtuluş savaşında verilen mücadelenin sonunda Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Öncelikle böyle bir günde Burhaniyeli vatandaşlarımın kurtuluş gününü kutluyor, başta kurtuluş savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye ve Misya Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileri törene renk kattı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ekipleri spor gösterileri yaparken, iki öğrencinin okuduğu türkülerde vatandaşları coşturdu. Törenin ardından Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesi ile Ferit Çakıroğlu Sağlık Ocağı ve Kocacami Çevre düzenlemesi açılışları yapıldı. Açılışlardan sonrada vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı. Törenlere Kaymakam İlyas Menmiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya, Balıkesir milletvekilleri Serkan Sarı ve İsmail Ok ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)