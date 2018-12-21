Burhaniye’de liseli öğretmenler ders anlattı

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kulübü" Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy'un danışmanlığında "Genç öğretmenler" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenliğe başladı. İlerde matematik öğretmeni olmak isteyen, 12-C sınıfı öğrencileri Merve Nur Erçetin, Tuğba Erçan, Ezgi Nur Çolak ve İrem Bilici, öğretmenlik mesleğini bu projede tanıma fırsatı buluyorlar.

Projeyi, Hürriyet Orta Okuluyla başlatan gençler, 5. 7. ve 8. sınıflarda matematik dersleri anlattıktan sonra Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 11. ve 12. sınıflarda da ders anlattılar. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik" in ve Müdür Yardımcısı Kadriye Atak" ın ve Matematik öğretmeni Mehmet Okay'ın destekleriyle gerçekleşen derslerde öğretmenlik yapan Celal Toramanlı genç öğretmenler, yaşıtları sayılacak öğrencilere abla şefkatiyle ders anlatmanın mutluluğunu yaşadılar. Projenin oldukça büyük bir destek ve ilgi gördüğünü ifade eden Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Okan Günal, Kulüp Danışman öğretmeni Ahmet Altınsoy başta olmak üzere projeye katılan öğrencilere ve bu deneyimde desteklerini esirgemeyen Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik" e ve Matematik Öğretmeni Mehmet Okay" a teşekkür etti. Genç öğretmenler adına konuşan Ezgi Nur Çolak, "Projenin meslek seçiminde çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben de matematik öğretmeni olmak istiyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Öğretmen Ahmet Altınsoy da, Projenin devamında Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretmeni olmak isteyen öğrencilerin de ders anlatarak lise ve ortaokul öğrencileriyle buluşacaklarını anlattı.

Kaynak: İHA