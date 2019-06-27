Burhaniye’de özel öğrencilere taşıma kolaylığı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Taşıma Komisyonu, özel öğrencilerin taşınması için güzergahları belirledi.

Komisyon Başkanı Şube Müdürü İbrahim Ceylan başkanlığında, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim İş Merkezi Müdürü Oktay Ertaş, memur Bahattin Altan ve şoför Celil Öztürk. özel öğrencileri taşıma planını yaptı.

Komisyon üyeleri, Özel Eğitim Taşıma Planlaması için Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden gelen özel eğitim öğrencilerinin ev adreslerine gidip kilometre ölçümü yaptı. Gömeç ilçesinde Tıfıllar, Hacıveliler, Ulubeyler ve Kuyualan Mahallelerine gidildi. Ayvalık ilçesinde ise Sarımsaklı mahallesi ve ilçe merkezindeki adresler tespit edilerek kilometre ölçümü yapıldı. Komisyon Başkanı İbrahim Ceylan, özel öğrencilerin taşınmasında aksama olmaması için azami dikkatin gösterildiğini söyledi. Ceylan, tespit çalışmasına katılan üyelere de teşekkür etti.

Kaynak: İHA