Burhaniye'de Şehit Astsubay Ahmet Çelik'in adının verildiği park açıldı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2015 yılında Van'ın Erciş ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik'in adının verildiği park törenle açıldı.

Burhaniye'nin Mahkeme Mahallesi'nde 8 Eylül Çamlığı yanında belediye tarafından 5 dekarlık alanda oluşturulan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Anı Fidanlığı ve Parkı'nın açılışı, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Tören sırasında Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteriler yaptı. Başkan Necdet Uysal, şahidini anne ve babasına bir tablo ile Türk Bayrağı hediye etti. Parkın kurdelesi, şehit babası Hasan Çelik ve annesi Nuriye Çelik ile birlikte Kaymakam Öner ve Başkan Uysal tarafından kesildi. Başkan Uysal ve Kaymakam Öner yaptıkları konuşmalarda Şehit Ahmet Çelik'in adının parkta yaşatılacağını belirterek, şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden baba Hasan Çelik, "Bize bu hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah, bir daha böyle acılar yaşanmaz. Terör örgütü PKK'nın bir ön önce bitirilmesini cani gönülden istiyorum." dedi.

Anne Nuriye Çelik ise, "Oğlumu unutmadıkları için Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adı burada yaşayacak. Çok mutlu oldum. Evim de buraya yakın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

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DHA