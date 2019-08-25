Burhaniye’de sünnet şöleni

Burhaniye ilçesinde, 30. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen sünnet şöleninde coşku yaşandı. Hayırseverlerin desteği ile düzenlenen etkinlikte 32 çocuk sünnet olurken, sünnet çocuklarına çeyrek altın ve saat hediye edildi.

Ayaklı Mesire Yerinde düzenlenen sünnet şöleninde mevlit ve dualar okundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve belediye meclis üyeleri ile çocukların velileri katıldı. Sünnet çocukları ve aileleri büyük mutluluk yaşarken, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sünnet çocukları da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Festival coşkusu yaşadıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali coşkusunu yaşıyoruz. 3 günde dolu dolu konserlerimiz, tiyatrolarımız, panellerimiz oldu. Sanatın sporun iç içe olduğu günleri yaşıyoruz. İnşallah, bundan sonra Burhaniyelileri sanatla kültürle sporla buluşturacağız" dedi.

Mutlu olduğunu anlatan Efecan Apşin, "7 yaşında sünnet odum. Ama, şimdi yapacağız, seneye yaparız derken eğlence nasip olmadı. Nasip bu yıla imiş. Belediye şenliğinde eğlendik. Çok mutluyum" dedi.

Baba Selahattin Apşin de, "Biz oğlumuzu 7 yaşında sünnet ettirdik. Ama, işte bu sene öbür sene derken vakitte geçti. Belediyenin yaptığı bir etkinlik kapsamında hiç olmazsa çocuğumuzda eğlendi. Mutluluğu yaşasın dile bu güzel anı paylaştık. Mutluyuz. Hepimiz ailece buraya geldik. Başkanımız ve hayırseverlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA